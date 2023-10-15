Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


15 Ekim 2023 21:41
Yüzyüze iptal

Seminerler online olacak. Baskı sonucu tekin geri adım attı. Okula gitmek zorunda kalınmayacak. Haber kaynağı sağlam.


bilkyaz13
Memur
15 Ekim 2023 21:41

Bakanlıkta köstebek mi var ? :D


Capo calaberno
Aday Memur
15 Ekim 2023 21:42

Yok sincap;)

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