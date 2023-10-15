KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


15 Ekim 2023 22:02
intibak hk.
merhaba. intibak eğitiminde sportif olarak ne yaptırılıyor? koşuyu sinav mekigi veya bunlar harici nasi bi egitim olur?

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