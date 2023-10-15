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Editörler : Lanet


15 Ekim 2023 22:17
tv onerisi verecek olan var mi?

Arkadaşlar TV alacağım. Bütçem 15-20 arası 50 inç olacak. Tavsiyede bulunacak var mı ben çok konuya hakim değilim. Alıp uzun süre kullanmak istiyorum. Görüntü kalitesi iyi sağlam ne tavsiye edersiniz. Bir de d Smart kullanıyorum. Akıllı tv alsam d Smart ı cihazı olmadan tek kumanda ile kullanma şansım yok mu?


soloturk 22
Aday Memur
15 Ekim 2023 22:26

Bdnde 50 inc alicam smart kullaniyorum suanda ama uygulama kisitlamasi var o yuzden alacagim tv android olacak ve bluetooth ozelligide olmasi lazim 2 tv belirledim kafamda bayagi arastirdim butcem 15 16 benim alacaksan android-tv al

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