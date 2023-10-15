Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


15 Ekim 2023 23:47
Bir iş için başka bir ile geçici görevlendirme

Kurum yönetmeliği gereği bulunduğunuz ilin ilçelerindeki birimlerden sorumlu teknik personelsiniz.

Ankara, boş kadrolara personel almak yerine sizi belli bir iş için başka illerden de sorumlu tutuyor. Bunu en kısa sürede bitirmeniz talep ediliyor.

Başka ilin işlerine geçici görevlendirmesi yapılan teknik personelin hiçbir itiraz hakkı yok mudur?

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