Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


16 Ekim 2023 00:02
Doktor şikayeti hakkında

Arkadaşlar 9 aylık aday memurum bu akşam üzeri ateşim çıkmaya başladı 2 tane ateş düşürücü içtim biraz ateşim düşer gibi oldu hemen il merkezindeki tek devlet hastanesinin aciline başvuru yaptım triajda ateşim 38.8 çıktı nabız 117 çıktı yeşil alana yonlendirdiler sıramı bekledim serum verdi doktor, serum bittikten sonra taburcu olmak için tekrar doktorun yanına gittim yarin saglik ocağına git ilaç yazarlar dedi dedim siz neden yazmıyorsunuz hala kendimi kötü hissediyorum mide bulantısı karın agrisi ve ateşim var ve bademciklerim şiş dedim burası kalabalik olduğu için ilaç yazmıyorum dedi ve odadan kovar tarzda el hareketi yaptı ben bu kişiyi nereye şikayet edebilirim adli ve idari süreç hakkinda bilgisi olan yorum yapabilir mi teşekkür ederim simdiden


armanç2
Aday Memur
16 Ekim 2023 00:44
1 Sabim 2 Cimer 3. Hastane Hasta Hakları birimi sırasıyla gönül rahatlığıyla şikayet edebilirsiniz.
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