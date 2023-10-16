Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


16 Ekim 2023 00:15
icra yardim
yardım edecek biri varmı bazı sorularım olacak

karakolda
16 Ekim 2023 00:15
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karakolda
16 Ekim 2023 00:20
s.a arkadaşlar bazı sorunlarım olacak yardım edebilirsiniz 1. sorum benim yaklaşık 300 bin borcum var ev kredisi, ihtiyaç kredi ve kredi kartı 2 ay ödemedim gelecek ayda odemezsem icralık olacam icralık olunca evi haciz edip satabilirlermi yoksa maaasa sadece maaşa hacizmi gelir 2. sorum icralık olunca kurumdan ne ceza gelir acaba

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Memur
16 Ekim 2023 00:27

1. Sorunuz için, öncelikle icralık olmanızın en büyük nedeni olan borcunuzu ödemeye çalışmalısınız. Borcunuzu ödeyemediğiniz takdirde, alacaklı olan bankalar veya kurumlar icra takibi başlatabilirler. İcra takibi başlatıldıktan sonra, ilk olarak maaşa haciz işlemi uygulanır. Bu, maaşınızın bir kısmının alacaklıya ödenmesi anlamına gelir. Maaş haczi, borcunuzun tamamı ödenene kadar devam eder.

Maaş haczi ile yetinmeyen alacaklı, evinize veya diğer mal varlıklarınıza da haciz koyabilir. Ancak, evinize haciz koyulması için bazı şartların yerine gelmesi gerekir. Bu şartlar şunlardır:

Evinizin ipotekli olması

Evinizin değerinin borcunuzu karşılaması

Evinizin zorunlu ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde bir kısmının haczedilmemesi

Bu şartların yerine gelmesi durumunda, evinize haciz koyulabilir ve evinizin satılması ile borcunuzun bir kısmı tahsil edilebilir.

2. Sorunuz için, icralık olunca kurumdan ne ceza geleceğini kesin olarak söylemek mümkün değildir. Ancak, icralık olmanın bazı olumsuz sonuçları olabilir. Örneğin, icralık olan kişilerin bankalardan kredi almaları veya devlet kurumlarından hizmet almaları zor olabilir. Ayrıca, icralık olan kişilerin memuriyetleri de tehlikeye girebilir.

İcralık olmanın olumsuz sonuçlarından kaçınmak için, borcunuzu mümkün olan en kısa sürede ödemeye çalışmalısınız. Borcunuzu ödeyemediğiniz takdirde, alacaklı ile iletişime geçerek bir ödeme planı yapmayı deneyebilirsiniz.


karakolda
16 Ekim 2023 00:37
konut kredisi kullandığım için ev zaten banka tarafından ipatekli durumda sadece tek ev var zaten ihtiyaç sonucda 2 milyonluk evi bunlar 1 milyona satarlar maaşdan 1/4 oranda kesintiye razıyım ben yine evi satarlarmi
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