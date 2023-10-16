icra yardim

1. Sorunuz için, öncelikle icralık olmanızın en büyük nedeni olan borcunuzu ödemeye çalışmalısınız. Borcunuzu ödeyemediğiniz takdirde, alacaklı olan bankalar veya kurumlar icra takibi başlatabilirler. İcra takibi başlatıldıktan sonra, ilk olarak maaşa haciz işlemi uygulanır. Bu, maaşınızın bir kısmının alacaklıya ödenmesi anlamına gelir. Maaş haczi, borcunuzun tamamı ödenene kadar devam eder.

Maaş haczi ile yetinmeyen alacaklı, evinize veya diğer mal varlıklarınıza da haciz koyabilir. Ancak, evinize haciz koyulması için bazı şartların yerine gelmesi gerekir. Bu şartlar şunlardır:

Evinizin ipotekli olması

Evinizin değerinin borcunuzu karşılaması

Evinizin zorunlu ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde bir kısmının haczedilmemesi

Bu şartların yerine gelmesi durumunda, evinize haciz koyulabilir ve evinizin satılması ile borcunuzun bir kısmı tahsil edilebilir.

2. Sorunuz için, icralık olunca kurumdan ne ceza geleceğini kesin olarak söylemek mümkün değildir. Ancak, icralık olmanın bazı olumsuz sonuçları olabilir. Örneğin, icralık olan kişilerin bankalardan kredi almaları veya devlet kurumlarından hizmet almaları zor olabilir. Ayrıca, icralık olan kişilerin memuriyetleri de tehlikeye girebilir.

İcralık olmanın olumsuz sonuçlarından kaçınmak için, borcunuzu mümkün olan en kısa sürede ödemeye çalışmalısınız. Borcunuzu ödeyemediğiniz takdirde, alacaklı ile iletişime geçerek bir ödeme planı yapmayı deneyebilirsiniz.