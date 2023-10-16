KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


16 Ekim 2023 00:33
pomem sağlıkla ilgili
ilaç kullanmayı gerektirmeyen tiroidim var hipotiroidit. zorla özel hastenede euthyrox yazdırdım e nabızda görünüyor. bu genel sağlıkta sorun yaratır mı?

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