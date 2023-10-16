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Editörler : enginkrtpalex 10


16 Ekim 2023 00:44
Süper Lig Tahmin Yarışması 9. Hafta

Maç Başlangıç: 21.10.2023 Saat: 13:30

Kayseri-Rize

Konya-Pendik

Gaziantep-Antalya

Galatasaray-Beşiktaş

Sivas-Kasımpaşa

İstanbul-Ankaragücü

Fenerbahçe-Hatay

Samsun-Başakşehir

Karagümrük-Adana demir

Trabzon-Alanya

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