KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


16 Ekim 2023 00:55
Kentsel dönüşüm başkanlığı

Arkadaşlar kentsel dönüşüm başkanlığı kurulmuş 1000 küsür memur alınacakmış doğru mu acaba

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