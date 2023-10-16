Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


16 Ekim 2023 00:57
2023 5 çkys ye düşmeyen kaldı mı
2023 5 atandım 6 ayı geçti ama hala zimmete düşmedim benim durumumda olan var mı bilgi alabilen ya da alamayan varsa yazsın lütfen en azından burda etkileşimde olalım

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