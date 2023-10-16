2023 5 çkys ye düşmeyen kaldı mı

2023 5 atandım 6 ayı geçti ama hala zimmete düşmedim benim durumumda olan var mı bilgi alabilen ya da alamayan varsa yazsın lütfen en azından burda etkileşimde olalım

2023 5 atandım 6 ayı geçti ama hala zimmete düşmedim benim durumumda olan var mı bilgi alabilen ya da alamayan varsa yazsın lütfen en azından burda etkileşimde olalım