Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


16 Ekim 2023 01:01
ihracim geri dönersem problem olur mu
Mrb arkadaşlar dosyam Anayasa Mahkemesinde olumlu sonuçlanacağını bekliyoruz. Bu aralar öfke kontrolü yaşıyorum. Aile içerinde yapılmaması gereken durumlar yaşanıyor. Öfkeme hakim olamıyorum ve tedavi olmak istiyorum. devlet Hastanesi'ne gitsem döndüğümde sağlık raporu aldiriliken bana problem yaratır mı

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