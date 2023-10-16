gönüllü şark tek tercih mi yapılıyor?

gönüllü şark belirlenen illerden tek tercih mi yapılıyor yoksa normal tayinciler gibi liste tamamen doldurulması gerekiyor mu kesin bilgi sahibi olan var mı arkadaşlar çok önemli

gönüllü şark belirlenen illerden tek tercih mi yapılıyor yoksa normal tayinciler gibi liste tamamen doldurulması gerekiyor mu kesin bilgi sahibi olan var mı arkadaşlar çok önemli