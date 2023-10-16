Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


16 Ekim 2023 02:42
gönüllü şark tek tercih mi yapılıyor?
gönüllü şark belirlenen illerden tek tercih mi yapılıyor yoksa normal tayinciler gibi liste tamamen doldurulması gerekiyor mu kesin bilgi sahibi olan var mı arkadaşlar çok önemli

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