Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


16 Ekim 2023 03:08
sendika sorusturma sonrasi atmanin iptal davasina bakmayacgini soyledo
arkadaslar sendika avukati aynen boyle soyledi. muhakik raloeuna gore gorev yeri değişiigine istinadn baska yere atamam yapildi. iptal veya yürütmeyi durdurma asamasinda biz yokuz dedi sendika avukati. gerekece ise kisisel kavga,tartisma vs bakmyor.. iyi de bu idarenin iptal davasi?????? cezam da var ve kurulda görüşülecek. kurulda beni temsil edecek bu sendika.su noktada ne zaman istifa etmeliyim? yardimmmm

Evhamlienjektor
Memur
16 Ekim 2023 03:11
imla hayalari yüzünden kusura bakmayin. muhakik raporunda yazan görev yeri değişikliği uygundur yazisina istinaden il ici atama yapildi. ayrica agir bir ceza aldim lakin deil veya somut idda yok . şahidim dinlenmedi neyse.sendika konusunda ne yapmaliym sesimi nasil duyuracagim
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare ve bölge idare mahkemelerini kazanma sonucu kurum Danıştay'a taşır mıİcraJandarma; ihraç / açığa alma / ihraçtan ve açıktan iade / adli soruşturmalarıJandarma İade Olanlar14 Ekim Açığa Alınan ÖğretmenlerJandarma yüksek disiplin kuruluEGM yüksek disiplin kurulu Hukuksal Paylaşım ve Emsal KararlarAnkesörlü veya Sabit Hattan Ardışık, Periyodik ve Tekil AramaMemura Amirini Şikayet Etti Diye Disiplin Cezası Verilemez

Sözlük

Bugün olanlar 1 kadın çiftçiler günü 5 çok ilginç şarkı sözleri 3 şu an çalan şarkı 2 sözlük ezberlemek 1 kendine şarkı hediye etmek 1 kiril alfabesi 1 Uyuyan insana uyuyor musun diye sormak 1 topluluk içinde rencide edip kalp kırmak 2 sicario 1

Son Haberler

Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapıldı16 Ekim 2023'ten önemli gündem başlıklarıDanıştay'dan 1416 Sayılı Kanuna tabi öğretim elemanları hakkında önemli kararMAXTRA Filtrenin Sunduğu Faydalar Nelerdir?%0.94 Faizli Kredi Fırsatı!

Editörün Seçimi

2023 Ekim maaşlarımızı yazalımAra tatiller kaldırılsın mı?20 dakikalık tenessüfEkim 2023 Enflasyon Tahmini ?Emekli maaşlarına düzenleme dendi ikramiye çıktıRefah Payı Alabilir Miyiz?3 Ekim 2023 itibariyle kümülatif enflasyon farkı ne kadar?Ali Yalçın: "Son 3 ay da 10-12 puan daha enflasyon farkı oluşacak" (Şaka Gibi!!!)Memur-Sen 10448 yeni üye söylemiEylül enflasyonu tahmininiz?