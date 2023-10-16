sendika sorusturma sonrasi atmanin iptal davasina bakmayacgini soyledo

arkadaslar sendika avukati aynen boyle soyledi. muhakik raloeuna gore gorev yeri değişiigine istinadn baska yere atamam yapildi. iptal veya yürütmeyi durdurma asamasinda biz yokuz dedi sendika avukati. gerekece ise kisisel kavga,tartisma vs bakmyor.. iyi de bu idarenin iptal davasi?????? cezam da var ve kurulda görüşülecek. kurulda beni temsil edecek bu sendika.su noktada ne zaman istifa etmeliyim? yardimmmm

arkadaslar sendika avukati aynen boyle soyledi. muhakik raloeuna gore gorev yeri değişiigine istinadn baska yere atamam yapildi. iptal veya yürütmeyi durdurma asamasinda biz yokuz dedi sendika avukati. gerekece ise kisisel kavga,tartisma vs bakmyor.. iyi de bu idarenin iptal davasi?????? cezam da var ve kurulda görüşülecek. kurulda beni temsil edecek bu sendika.su noktada ne zaman istifa etmeliyim? yardimmmm