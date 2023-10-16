Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


16 Ekim 2023 07:42
Norm fazlası öğretmenler

Arkadaşlar norm fazlası öğretmen atamaları ne zaman yapılır?

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