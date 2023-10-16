Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


16 Ekim 2023 07:47
YALAKA
neler söylemek istersiniz yorumlarda

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade Kararıgorevli olmayip stada girmeye calismak -mac seyretmek. yorumlarinizİdare mahkemesinden ret alan btalılarBekçileri düz memur yaparlar mıMazeret Dilekcesi12/36 OrjinalDışarıdan tekrar PAEM ve PÖH alımı olacakOcak tahmini zamEmniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.Maaş 40.000 TL olacak

Sözlük

sözlük ezberlemek 1 kiril alfabesi 1 Bugün olanlar 1 kadın çiftçiler günü 5 Zerengökçe 1 fall filmi 1 kendine şarkı hediye etmek 1 Uyuyan insana uyuyor musun diye sormak 1 topluluk içinde rencide edip kalp kırmak 2 çok ilginç şarkı sözleri 3

Son Haberler

'Kara harekatı' haberi, altın, gümüş ve petrolü uçurduBakan Bolat: Tüm sektörler indirim kampanyasına katılsınTürkiye'den Doğu Akdeniz için NAVTEXTenkik Direktör Montella: Benim için çok güzel bir gün, çok mutluyumEmekli hekimlere görev çağrısı: Kamusal sağlık hizmeti bitebilir

Editörün Seçimi

2023 Ekim maaşlarımızı yazalımAra tatiller kaldırılsın mı?20 dakikalık tenessüfEkim 2023 Enflasyon Tahmini ?Emekli maaşlarına düzenleme dendi ikramiye çıktıRefah Payı Alabilir Miyiz?3 Ekim 2023 itibariyle kümülatif enflasyon farkı ne kadar?Ali Yalçın: "Son 3 ay da 10-12 puan daha enflasyon farkı oluşacak" (Şaka Gibi!!!)Memur-Sen 10448 yeni üye söylemiEylül enflasyonu tahmininiz?