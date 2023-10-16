Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


16 Ekim 2023 07:59
Bilgi talebi savunma yerine geçer mi?

Arkadaşlar belediye şirketinde 4857 ye göre çalışıyorum.hakkımda ki şikayet için müdürümüz bana üst yazıyla konusu BİLGİ TALEBİ yazan bir evrak verdi. Ben gereken cevabı verdim. Sonuç olarak mahkemelik olduk. Mahkemeye benim savunmamın alındığını yazmışlar. Soru şu; bilgi talebi evrağı savunma yerine geçer mi ?

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