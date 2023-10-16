Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


16 Ekim 2023 09:00
Memur zam tahminleri

Şahsi tahminim kasım ayı enflasyonu düşük, aralık eksi oranında çıkacak memurlara söylenen%50 zam oranı %20/25 oranında kalacak. bakan şimşek açıklamaları bunu işaret ediyor. her fırsatta yüksek zam oranlarına karşı bakanımız.


mratanamayan
Aday Memur
16 Ekim 2023 09:52

memursan eğer yazık bu ülkenin haline

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