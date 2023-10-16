Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


16 Ekim 2023 09:36
Tıbbi sekreterin röntgen diploması ile röntgen biriminde görevlendirilmesi

ben tıbbi sekreterim ama çalışırken tıbbi görüntülemeden de mezun oldum. ihtiyaca binaen idare beni röntgen biriminde görevlendirebilir mi? evet ise eksileri artıları ne olur?


m4l4y4
Aday Memur
16 Ekim 2023 09:50

KARDEŞİM durmadan nöbet yazdır kendine para kazan

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Tayin sonrası işe başlama lütfen cevap verin2022 KPSS Puanı İle Sağlık Bakanlığı Paramedik Alımı Var Mı ?Sosyal hizmet ünvan değişikliği mülakatıDoktor şikayeti hakkındaYeni Kadroya Geçenlerde YÖK-Sağlık bakanlığı geçişiHatalarımEş durumuTıbbi sekreterin röntgen diploması ile röntgen biriminde görevlendirilmesiİstifa sonrası yeniden atanma

Sözlük

Zerengökçe 1 sicario 1 rüya 1 şu an çalan şarkı 3 kadın çiftçiler günü 7 haylaz 1 Uyuyan insana uyuyor musun diye sormak 1 sözlük ezberlemek 1 çok ilginç şarkı sözleri 3 dara antik kenti 1

Son Haberler

Dolar/TL 27,88 seviyesinden işlem görüyorTarım Kredi marketlerinde indirim başladıÜcretli çalışan sayısı Ağustosta yükseldiYargıtay'dan 'dedikodu' yapan işçi hakkında emsal karar!İki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı

Editörün Seçimi

2023 Ekim maaşlarımızı yazalımAra tatiller kaldırılsın mı?20 dakikalık tenessüfEkim 2023 Enflasyon Tahmini ?Emekli maaşlarına düzenleme dendi ikramiye çıktıRefah Payı Alabilir Miyiz?3 Ekim 2023 itibariyle kümülatif enflasyon farkı ne kadar?Ali Yalçın: "Son 3 ay da 10-12 puan daha enflasyon farkı oluşacak" (Şaka Gibi!!!)Memur-Sen 10448 yeni üye söylemiEylül enflasyonu tahmininiz?