KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : **sude**


16 Ekim 2023 10:59
DGS Kitap

Arkadaşlar ben bu sene kısmetse DGS için hazırlık yapmak istiyorum. Normal de kitap kaynak alacaktım ama aklıma burası geldi. DGS kitabı olan ve bana hediye etmek isteyen biri varsa diye bir sormak istedim. Belki hazırlanmıştır kazanmıştır belki almıştır kitabı vazgeçmiştir. Malum ekonomik koşullardan ötürü fiyatlarda almış başını gitmiş. Eğer kitap yada kitaplarını benimle paylaşmak isteyen varsa çok sevinirim.

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