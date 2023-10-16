KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


16 Ekim 2023 11:25
Yyp mulakata girecekler

Arkadaslar mulakata hak kazananlar mail geldimi size


mmustafaaydemir
Aday Memur
16 Ekim 2023 11:32

Hayır ben detaylı baktım mail gelmemiş

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