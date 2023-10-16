Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


16 Ekim 2023 11:45
Gsb 2023 sözleşmeli yurt yönetim personeli alımı mülakat

Merhaba

Mülakatlara daha önce giren oldu mu?

Neler soruluyor nasıl bir ortamda geçiyor? İl dışından geleceğim. Girişte telefon vs nasıl oluyor?

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