Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


16 Ekim 2023 12:06
Bilgisi olan var mı

Sol el işaret parmağım da büyük ihtimal sinir sıkışması var.Sabahları kuruluyor hareket biraz zor oluyor.Beyin ve sinir cerrahına gidecem.İs bakımından bi sıkıntı olur mu.Bilgisi olan varsa yardımcı olabilirmisiniz

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