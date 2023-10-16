Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


16 Ekim 2023 12:35
Sendika aidatı

Hep kesinti oluyor ne zaman geri ödeme olacak kaç ayda bir. Bordaroda kesinti var gelir yok

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