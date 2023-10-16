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Editörler : oto-danisman-expert


16 Ekim 2023 12:56
Ankarada eryaman metro yani kiralik bos 2+1 daire

Merhabalar,

Daha ilan sitelerine koymadim, sitenin ismi referans ankara, yeni bina, metro ya yakin blokta, alisveris merk. karsisi, 20. kat onu acik manzarali. Daire an itibari ile bostur.

Burak

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