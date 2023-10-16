Gündem \ Hayata Dair
Editörler : LanetF16 Gökçen


16 Ekim 2023 12:57
Tarım Kredi indirim günleri sürekli reklam dönüyor?

adamlara kimse "bu parayı nereye harcadınız"diye sormayacağı için heryere reklam veriyorlar.2023 için dünyanın zararı bekleniyor yine kandırdılar ındırım yok

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