Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


16 Ekim 2023 13:03
12./ 36 çalışmaya geçen iller bar mı sen son talimata göre
olan iller yazabilir mi ?

Kemalaydın55
Aday Memur
16 Ekim 2023 13:25

Öle bi talimat mı var


karabatak28
Aday Memur
16 Ekim 2023 13:27
tekrar olacak diye duyum varmiş ama bakalım
Kemalaydın55, 1 saat önce

Öle bi talimat mı var

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