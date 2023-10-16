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Editörler : Lanet


16 Ekim 2023 13:19
Kim Acaba

Kim Acaba

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Yağmur değmez yüzüne ama zamanın Gavs'ının

Müridleri çoktur ama zamanın Gavs'ının

Münkirleri de çok tur severizde ama zamanın Gavs'ının

Dursun Ali Erzincanlı kime diyor dervişan kime diyor,

Hem pir, hem şah , hem sultan boş söz yoktur onlarda

Onlar istişareli yaparlar işlerini Sadat razıdır

Sadat razıdır bu hitaplardan, istişareli alınan kararlardan

Hep razıdırlar, istişaresiz karardan razı değiller, işlerden

Razı değiller.

Demiyor mu Serdar tuncer emri başım üstüne dedim on yıl evvel

Bir şiir yazdım. ''Bizim olsun, mey aşıkların''

Eee kardeşim tek kovan tek çatı

Var iken, yabancı arı, başka kovan arı muhabbeti nicedir

Geri kalmakmıdır... Yol alan alıyor kardeş

Aynı saftayız omuz omuza ama aynı kovanda uyanık ol dervişan

Ben mi ben bir ğarip, Seyyid Mehdi El haleli dervişanıyım

Mardin olan Kızıltepe mekanım.

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Barış Sağlam

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