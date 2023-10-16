Kim Acaba
...
Yağmur değmez yüzüne ama zamanın Gavs'ının
Müridleri çoktur ama zamanın Gavs'ının
Münkirleri de çok tur severizde ama zamanın Gavs'ının
Dursun Ali Erzincanlı kime diyor dervişan kime diyor,
Hem pir, hem şah , hem sultan boş söz yoktur onlarda
Onlar istişareli yaparlar işlerini Sadat razıdır
Sadat razıdır bu hitaplardan, istişareli alınan kararlardan
Hep razıdırlar, istişaresiz karardan razı değiller, işlerden
Razı değiller.
Demiyor mu Serdar tuncer emri başım üstüne dedim on yıl evvel
Bir şiir yazdım. ''Bizim olsun, mey aşıkların''
Eee kardeşim tek kovan tek çatı
Var iken, yabancı arı, başka kovan arı muhabbeti nicedir
Geri kalmakmıdır... Yol alan alıyor kardeş
Aynı saftayız omuz omuza ama aynı kovanda uyanık ol dervişan
Ben mi ben bir ğarip, Seyyid Mehdi El haleli dervişanıyım
Mardin olan Kızıltepe mekanım.
...
Barış Sağlam
Kim Acaba
...
Yağmur değmez yüzüne ama zamanın Gavs'ının
Müridleri çoktur ama zamanın Gavs'ının
Münkirleri de çok tur severizde ama zamanın Gavs'ının
Dursun Ali Erzincanlı kime diyor dervişan kime diyor,
Hem pir, hem şah , hem sultan boş söz yoktur onlarda
Onlar istişareli yaparlar işlerini Sadat razıdır
Sadat razıdır bu hitaplardan, istişareli alınan kararlardan
Hep razıdırlar, istişaresiz karardan razı değiller, işlerden
Razı değiller.
Demiyor mu Serdar tuncer emri başım üstüne dedim on yıl evvel
Bir şiir yazdım. ''Bizim olsun, mey aşıkların''
Eee kardeşim tek kovan tek çatı
Var iken, yabancı arı, başka kovan arı muhabbeti nicedir
Geri kalmakmıdır... Yol alan alıyor kardeş
Aynı saftayız omuz omuza ama aynı kovanda uyanık ol dervişan
Ben mi ben bir ğarip, Seyyid Mehdi El haleli dervişanıyım
Mardin olan Kızıltepe mekanım.
...
Barış Sağlam