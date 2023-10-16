öğretmenevlerindeki çifte standartı balyozluyorum

meb personeli öğretmene konaklama ücreti burdur için söylüyorum 325 tl öğretmen olmayan meb personeli için 450 tl . şimdi denizli polisevi teşkilat mensubu veya kamu parsoneli 200 tl. lan ben meb de niye çalışıyorum o zaman. liyakatsız yöneticiler lan biz meb de mültecimiyiz. nasıl bir kafatascılık bu. o zaman idari kadrolardada öğretmen çalıştırın. tarım orman bakanlığında çalışan mühendiste hizmetlide tüm imkanlardan aynı yararlansın mebde ise çalışana suriyeli muamelesi. içimden geçen .......... iltifatları tüm bu kararı alan yöneticilere sallıyorum....

meb personeli öğretmene konaklama ücreti burdur için söylüyorum 325 tl öğretmen olmayan meb personeli için 450 tl . şimdi denizli polisevi teşkilat mensubu veya kamu parsoneli 200 tl. lan ben meb de niye çalışıyorum o zaman. liyakatsız yöneticiler lan biz meb de mültecimiyiz. nasıl bir kafatascılık bu. o zaman idari kadrolardada öğretmen çalıştırın. tarım orman bakanlığında çalışan mühendiste hizmetlide tüm imkanlardan aynı yararlansın mebde ise çalışana suriyeli muamelesi. içimden geçen .......... iltifatları tüm bu kararı alan yöneticilere sallıyorum....