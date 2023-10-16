Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


16 Ekim 2023 13:24
öğretmenevlerindeki çifte standartı balyozluyorum
meb personeli öğretmene konaklama ücreti burdur için söylüyorum 325 tl öğretmen olmayan meb personeli için 450 tl . şimdi denizli polisevi teşkilat mensubu veya kamu parsoneli 200 tl. lan ben meb de niye çalışıyorum o zaman. liyakatsız yöneticiler lan biz meb de mültecimiyiz. nasıl bir kafatascılık bu. o zaman idari kadrolardada öğretmen çalıştırın. tarım orman bakanlığında çalışan mühendiste hizmetlide tüm imkanlardan aynı yararlansın mebde ise çalışana suriyeli muamelesi. içimden geçen .......... iltifatları tüm bu kararı alan yöneticilere sallıyorum....

Peliniin
Şef
16 Ekim 2023 13:36

Ama adı üstünde öğretmenevi ..


surabibey
Aday Memur
16 Ekim 2023 13:39
tabi adı o polisevi içinde o mu geçerli neden teşkilat mensubu diyemiyorsunuz
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