Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


16 Ekim 2023 13:31
gss prim borcu ilk maasta kesilir mi
10000 lira borcum var gss icin. yeni atandim ilk maasi aldigimda hesabimdan bu para cekilir mi?

olsaolurmu
Aday Memur
16 Ekim 2023 13:43

Benim yıllardır var, çekilmez


trrbl
Aday Memur
16 Ekim 2023 13:45
sagliktan yararlanmaya devam edebiliyosunuz degil mi
olsaolurmu, 47 dk. önce

Benim yıllardır var, çekilmez

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