gss prim borcu ilk maasta kesilir mi

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : cihan27E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
2023 Ekim maaşlarımızı yazalımEkim 2023 Enflasyon Tahmini ?Her şeyi Devlete Bağlayıp Kulp Bulmayın ArtıkMemur maaşlarına göre Araba fiyatlarıMühendislik farkı dilekçesine cevap verilmemesiMemur zam tahminleriİcra kesintisi hakkında.Refah Payı Alabilir Miyiz?"Memurların Olumsuz Algısının Arkasındaki Nedenler" ( Lütfen geri bildirim verin )Askerlik sonrası memuriyete dönüş süresi
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
2023 Ekim maaşlarımızı yazalımAra tatiller kaldırılsın mı?20 dakikalık tenessüfEkim 2023 Enflasyon Tahmini ?Emekli maaşlarına düzenleme dendi ikramiye çıktıRefah Payı Alabilir Miyiz?3 Ekim 2023 itibariyle kümülatif enflasyon farkı ne kadar?Ali Yalçın: "Son 3 ay da 10-12 puan daha enflasyon farkı oluşacak" (Şaka Gibi!!!)Memur-Sen 10448 yeni üye söylemiEylül enflasyonu tahmininiz?