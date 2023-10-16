Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


16 Ekim 2023 14:05
Adalet bakanlığı memuriyetten çıkarılma

İyi günler benim sorunum hakkımda açılmış soruşturma 2021 tarihinde başladı o dönem sözleşmeliydim 4. Ayda kadroya geçtim ancak geçen hafta memuriyetten ihraç kararı verildi soruşturma başlama tarihi 02/07/2021 ama 12/09/2023 tarihinde memuriyet ten çıkarılmam yönünde karar tebli edildi ne yapmalıyım

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