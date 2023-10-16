Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : Renjiro


16 Ekim 2023 14:30
ücretsiz kart hakkında

şizofren hastasıyım..engel raporum %45 sürekli değil.......2 sene bir rapor yeniliyorum....doktorlar konuştum bana sürekli rapor verecemeyeceklerini söylediler...halbuki ilaçlarımı yıllardır kullanıyorum....bu ay engel raporunu yenilemek için gittiğimde bana %45 rapor vermediler ve ücretsiz kartımın vize tarihi dolduğundan uzatamadım..şuan ücretsiz karttan yararlanamıyorum.....o nedenle adliyedeki memurlar gibi bana da akbil vermeleri için ne yapmalıyım şuan cebimden parayla gidiyorum işe ....

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