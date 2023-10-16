KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


16 Ekim 2023 15:19
Başvurulan departman

Herkese merhaba size danışmak istediğim bir konu var. Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olduktan sonra hem devlet hem özel sektörün iş ilanlarını sürekli takip etmekteyim. Özel sektörde ise sadece pozisyon bilgisi verildiğinde başvuru yapabiliyorum sorunum şu daha önce İK stajı dışında bir tecrübem olmadı. Başvurmak istediğim firmaları/şirketleri buluyorum ancak kendi sitelerinden başvuru yapmak istediğimde benden hangi pozisyona başvurduğum soruluyor bu nedenle başvurmadan geri çıkmak zorunda kalıyorum. Başvurduğum yerlerin hangi departmanlara sahip olduklarını bilmiyorum çünkü kendi sitelerinde bu bilgiler yer almıyor. Bu soruyu nasıl yanıtlamalıyım?

Çok Yazılan Konular

Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)Sözleşmeliden Sözleşmeliye ya da Sözleşmeliden Kadroluya Geçiş Mümkün Mü? (Bir yıldan önce)Mimar ve mühendisler4001 alımları arttırılmalıGSB YYP Sonuçları 4001Belediye neden kamuKentsel dönüşüm başkanlığıOrman genel müdürlüğü1500 Kişilik Ticaret Bakanlığı Alımı Şimdiden İİBF Hayırlı Olsun

Sözlük

Zerengökçe 2 oh be dünya varmış 1 dara antik kenti 1 rüya 1 Bugün olanlar 1 gece yarısı kütüphanesi 1 sözlük ezberlemek 1 çok ilginç şarkı sözleri 4 dumrul 1 kadın çiftçiler günü 7

Son Haberler

Yeşil Sol Parti kongresinde PKK elebaşının posterini açan şahıs tutuklandıHazine 14,1 milyar lira borçlandıFETÖ üyeliği iddiasıyla yargılanan 2 sanığa hapis cezası verildiYunanistan'a kaçmaya çalışan 51 FETÖ mensubu yakalandıErdoğan, İngiltere Başbakanı Sunak ile telefonda görüştü

Editörün Seçimi

2023 Ekim maaşlarımızı yazalımAra tatiller kaldırılsın mı?20 dakikalık tenessüfEkim 2023 Enflasyon Tahmini ?Emekli maaşlarına düzenleme dendi ikramiye çıktıRefah Payı Alabilir Miyiz?3 Ekim 2023 itibariyle kümülatif enflasyon farkı ne kadar?Ali Yalçın: "Son 3 ay da 10-12 puan daha enflasyon farkı oluşacak" (Şaka Gibi!!!)Memur-Sen 10448 yeni üye söylemiEylül enflasyonu tahmininiz?