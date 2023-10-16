Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


16 Ekim 2023 15:31
Doçentlik Kriteri Early Access Sorunu

Doçentlik başvuru şartlarında makale puanlamasında, yayımlanmış Makale için DOI numarası almış olmak yeterli olmayıp, makalenin başvuru tarihi itibari ile matbu veya elektronik olarak basılmış (cilt, sayı ve sayfa numarası alınmış) olması istenmektedir.

Ancak; dergilerin kabul ettikleri makalelerin tamamını çıkacak olan ilk sayılarında yayınlayarak sayfa numarası vermesi mümkün değildir. Önemli indeksler tarafından (Web Of Science) dizinlenen dergilerde makalelerin kabulden sonra rutin sayılarda yayınlanmaları ve sayfa numarası alabilmeleri için bekleme süreleri 1 yıl ile 2 sene arasında değişebilmektedir.

Bu durum haliyle mağduriyetler yaratmaktadır. Çünkü bu makaleler zorlu bir süreçten geçip kabul almışlardır ve Doi numarası alarak online olarak erişime açılmışlardır.

Bu kural şu şekilde değiştirilebilir halbuki.

Sadece makale özetinin yayınlandığı DOI numarası yeterli değildir. Makalenin tam metni derginin formatında online yayınlanmış olmalı ve DOI numarası tam metin dosyasıyla ilişkilendirilmiş olmalıdır. Sayfa numarası zorunlu değildir.

UAK'a bu konuda mail attım. Ancak saçmasapan matbu bir dönüş yaptılar.

Bu kurul hiç mi mantıklı bir şey yapmaz arkadaş?


Milton Friedman 1907
Aday Memur
16 Ekim 2023 16:18

Sayın hocam merhaba, maalesef bu konu belirsizlik taşıyor. Ben de çalışmama atıf yapan SSCI'lı early ecces bir makaleyi atıf listesine koyup koymama konusunda kararsızım. Atıf listesine ekleyip puanlamasam bir sorun olur mu?

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