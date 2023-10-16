Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


16 Ekim 2023 15:53
Destek Odası

Görsel sanatlar öğretmeni olarak, ders saatimi dolduramadığımdan destek odasında Türkçe dersi vermek istedim. Milli Eğitim Müdürlüğü Görsel sanatlar branşı destek odasında görev alamaz diye cevap yolladı. Yönetmelikte istekli yoksa diğer branşlara verilir diye yazıyor. Sizce maaş karşılığımı doldurmak için görev verilmesi gerekmiyor muydu?

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