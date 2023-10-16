Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


16 Ekim 2023 16:02
RADYOLOJİ/RÖNTGEN TEKNİKERİ BECAYİS
GİRESUN MERKEZ VERİLİR MANİSA AYDİN İZMİR USAK KUTAHYA BALİKESİR ALİNİR 657

Çok Yazılan Konular

Tayin sonrası işe başlama lütfen cevap verinTıbbi sekreterin röntgen diploması ile röntgen biriminde görevlendirilmesiDoktor şikayeti hakkında2022 KPSS Puanı İle Sağlık Bakanlığı Paramedik Alımı Var Mı ?Sosyal hizmet ünvan değişikliği mülakatıYeni Kadroya Geçenlerde YÖK-Sağlık bakanlığı geçişiHatalarımEş durumuİstifa sonrası yeniden atanma

Sözlük

gece yarısı kütüphanesi 1 Bugün olanlar 1 dumrul 1 sözlük ezberlemek 1 50 li ve 60 lı yıllar kibarlığı 1 kendine şarkı hediye etmek 1 Uyuyan insana uyuyor musun diye sormak 1 sicario 1 haylaz 1 maganda 1

Son Haberler

Yeşil Sol Parti kongresinde PKK elebaşının posterini açan şahıs tutuklandıHazine 14,1 milyar lira borçlandıFETÖ üyeliği iddiasıyla yargılanan 2 sanığa hapis cezası verildiYunanistan'a kaçmaya çalışan 51 FETÖ mensubu yakalandıErdoğan, İngiltere Başbakanı Sunak ile telefonda görüştü

Editörün Seçimi

2023 Ekim maaşlarımızı yazalımAra tatiller kaldırılsın mı?20 dakikalık tenessüfEkim 2023 Enflasyon Tahmini ?Emekli maaşlarına düzenleme dendi ikramiye çıktıRefah Payı Alabilir Miyiz?3 Ekim 2023 itibariyle kümülatif enflasyon farkı ne kadar?Ali Yalçın: "Son 3 ay da 10-12 puan daha enflasyon farkı oluşacak" (Şaka Gibi!!!)Memur-Sen 10448 yeni üye söylemiEylül enflasyonu tahmininiz?