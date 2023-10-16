yeni cezaevine elektrik teknisyeni olarak kamuya atanma

ben pano montörüyüm priz lamba panodan anlarım diğer arızalarda anlayamama konusunda biraz endişeliyim alanım dışındaki arızalar ile ilgili ne yapmalıyım veya bu işi becerebilirmiyim bilemiyorum.

bide o kurumda tek elektrikçi benim olmam ihtimali var mıdır?