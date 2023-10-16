Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


16 Ekim 2023 16:11
yeni cezaevine elektrik teknisyeni olarak kamuya atanma

ben pano montörüyüm priz lamba panodan anlarım diğer arızalarda anlayamama konusunda biraz endişeliyim alanım dışındaki arızalar ile ilgili ne yapmalıyım veya bu işi becerebilirmiyim bilemiyorum.

bide o kurumda tek elektrikçi benim olmam ihtimali var mıdır?

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