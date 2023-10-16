Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


16 Ekim 2023 16:25
Öğretmenler ara tatil konusunda neden tepkisiz

Başta ara tatil seminerleri konusunda olmak üzere , mülakat, atamalar, öğrencilere yemek, ek ders ücretleri ve özel okullardaki çalışma şartları konusunda öğretmenler neden bu kadar tepkisiz, anca 1-2 gün kısmi bir tepki oluyor sonra unutulup gidiliyor ve herkes kabullenmeye başlıyor, 1 milyondan fazla kişiden oluşan bir topluluk neden bu kadar tepkisiz ? Sendikalar neden bu kadar sessiz, ses çıkarmayan sendikalara neden hala öğretmenler üye ?


TürkDili&Edebiyatı
Daire Başkanı
16 Ekim 2023 17:04

Neden tepki gösterecekmişim ara tatile acaba? Öğretmene verilen ek ders ve maaş çok bile. Asgari ücret bile verilse sarı sendikadan istifa etmeyecek güruha 50 bin maaş mı versinler?

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