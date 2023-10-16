Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


16 Ekim 2023 16:41
Yolluk ve Harcırah ödemesi

6 günlük bir şehirdışı teknik destek sağlamak amacıyla şehir dışına çıktım yevmiye ve harcırah ne zaman yatar pek muhattap bulamadım.

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