Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


16 Ekim 2023 17:21
memurun isteği dışı sınıf değişikli mümkün mü
Bir memurun nu polis olur bekçi olur vs ünvanı fark etmez isteği dışında memurluk sınıfı değişir mi sağlık sorunları haricinde mesala bir polise yada bekçiye gel kimliğini silahını ver artık şu sınıfta memursun denilebilir mi

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