Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : Renjiro


16 Ekim 2023 19:10
acil yardim
arkadaşlar engelli memurum bı arkadasla ortak isde calisiyoruz ben ortak isde çalışamıyorum anlaşamıyoruz icdigim ilaçlardan dolayı kimseye karşılık veremiyorum bulunduğum kalemde baya bı üstüme geliyorlar o yüzden kalem degisikligi için nasıl bı dilekçe yazabilirim yardımcı olurmusunuz?

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