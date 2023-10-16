Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


16 Ekim 2023 19:45
Adli sicil kaydı olmayan birinin güvenlik soruşturması olumsuz gelebilirmi.

herhangi bir suça karışmamış ve emniyet kayıtlarında bir dosyası olmayan adli sicili temiz birinin güvenlik soruşturması olumsuz gelebilirmi. Birde forumda çok tartışılıyor güvenlik soruşturması sürecinde kişisel mesajlaşma uygulaması whatsap incelenirmi. net bilgisi olan yazabilirmi. Şimdiden teşekkürler.

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