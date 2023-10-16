Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm



Becayiş istiyor
16 Ekim 2023 20:11
Sağlık kurulu yardım

Tüp bebek tedavisi için sağlık kuruluna başvurdum. Haftaya heyete gireceğim. Sağlık kurulu ne için istediğimi sorduğunda, Onlara çalıştığım yerde tedavi imkanı yok. Bu sebeple istiyorum dedim. Heyete Sizce ne demeliyim. Rapora ne yazsalar daha iyi olur olur.

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