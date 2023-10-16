Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


16 Ekim 2023 20:16
sınav senaryoları

yayımlanan senaryolardan birini seçip tam olarak o kazanımlara göre mi sınav yapacağız? yoksa kendi senaryomuzu oluşturabilir miyiz hocalarım?


atahoca
Genel Müdür
16 Ekim 2023 20:34

Kendi senaryonuzu oluşturabilirsiniz. Onlar örnek olarak yayınlandı. Bakanlık ya da ilin yapacağı sınavlar ise oradaki senaryoya göre.

Senaryo denilen şey hangi kazanımlardan soru soracağınızın belirtilmesi işi. Bu önceden de yapılıyordu sadece konu söyleniyordu. Şimdi kazanımlara biraz daha dikkat çekilmiş olacak.


lutt
Şube Müdürü
16 Ekim 2023 20:46

Bir analistciye gore bu dususun savas ile alakasi olmadigini, savasi bahane edip haftaya faiz karari

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