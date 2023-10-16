sınav senaryoları

Kendi senaryonuzu oluşturabilirsiniz. Onlar örnek olarak yayınlandı. Bakanlık ya da ilin yapacağı sınavlar ise oradaki senaryoya göre.

Senaryo denilen şey hangi kazanımlardan soru soracağınızın belirtilmesi işi. Bu önceden de yapılıyordu sadece konu söyleniyordu. Şimdi kazanımlara biraz daha dikkat çekilmiş olacak.