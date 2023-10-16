Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


16 Ekim 2023 20:25
aday memur istifa ederse ?
herkese merhaba son merkezi atamadan kadrolu şoför olarak başka şehre atandım, geçinenileceğimi düşündüm ancak maddi anlamda çok zorlanıyorum, şuan yol yakınken istifa edip 2024 kpss hazırlanmayı düşünüyorum, 1- istifa ettiğinde işe başlarken vermiş oldukları maaşın iadesini isterler mi? 2- istifa ettikten sonra 2022 kpss puanıyla sözleşmeli personel alımlarına başvurabilir miyim bekleme süresi olmadan 3-istifa ettikten 1 yıl sonra yine merkezi atamadan şartlarıma uygun yerleri tercih edebilir miyim2024 puanıyla 4- kanun da aday memurun istifasına yönelik ayrıca yaptırımlar var mıdır, teşekkürler şimdiden

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