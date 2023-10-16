aday memur istifa ederse ?

herkese merhaba son merkezi atamadan kadrolu şoför olarak başka şehre atandım, geçinenileceğimi düşündüm ancak maddi anlamda çok zorlanıyorum, şuan yol yakınken istifa edip 2024 kpss hazırlanmayı düşünüyorum, 1- istifa ettiğinde işe başlarken vermiş oldukları maaşın iadesini isterler mi? 2- istifa ettikten sonra 2022 kpss puanıyla sözleşmeli personel alımlarına başvurabilir miyim bekleme süresi olmadan 3-istifa ettikten 1 yıl sonra yine merkezi atamadan şartlarıma uygun yerleri tercih edebilir miyim2024 puanıyla 4- kanun da aday memurun istifasına yönelik ayrıca yaptırımlar var mıdır, teşekkürler şimdiden

herkese merhaba son merkezi atamadan kadrolu şoför olarak başka şehre atandım, geçinenileceğimi düşündüm ancak maddi anlamda çok zorlanıyorum, şuan yol yakınken istifa edip 2024 kpss hazırlanmayı düşünüyorum, 1- istifa ettiğinde işe başlarken vermiş oldukları maaşın iadesini isterler mi? 2- istifa ettikten sonra 2022 kpss puanıyla sözleşmeli personel alımlarına başvurabilir miyim bekleme süresi olmadan 3-istifa ettikten 1 yıl sonra yine merkezi atamadan şartlarıma uygun yerleri tercih edebilir miyim2024 puanıyla 4- kanun da aday memurun istifasına yönelik ayrıca yaptırımlar var mıdır, teşekkürler şimdiden