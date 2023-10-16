Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


16 Ekim 2023 22:14
Memur akıl hastanesine mahkeme karari ile isteği dışında yatırılabilir mi?

Evet arkadaşlar konu şu

Memur olmadan önce bir hafif yaralama olayına karışmıştım. Karşı taraftan sikayetci olmadim. Ama karşi taraf sikayetci olmus.Bana iftira atıldı. Bende Ceza almamak için psikiyatri engelli raporumu sundum ve ceza almadım. Sonra atamam yapıldı ve memur oldum. Memuriyetimin 2.ci yılınındayim ve cuma günü polis karakolundan arandim ve mahkeme karari ile akıl hastanesine yatacağım soylendi. Adalet Sarayı ile görüştüm lakin bir sonuç alamadim. Akıl sağlığım yerinde 2 senedir memurum ne yapacağım bilmiyorum. Yardımlarınızı bekliyorum.


Evlenmek Gerek
Genel Müdür
16 Ekim 2023 22:23

Cezadan kaçınırken rapor iyi, memuriyete engel olurken rapor kötü.


Matrix01
Aday Memur
16 Ekim 2023 22:25

Hadi lan oradan konuyu bilmeden boş boş konuşma haklı olan benim yürü git işine

Evlenmek Gerek, 49 dk. önce

Cezadan kaçınırken rapor iyi, memuriyete engel olurken rapor kötü.


Matrix01
Aday Memur
16 Ekim 2023 22:37

Engelledim gitti kaynağı karşı taraf benim memuriyet kazandığımı duyunca beni dolduruşa getirdi beyl


Matrix01
Aday Memur
16 Ekim 2023 22:40

Ekpss ile atandım zaten.


fztogretmn
Aday Memur
16 Ekim 2023 22:53
Raporun her türlü meyvesini yemişsin
Matrix01, 32 dk. önce

Ekpss ile atandım zaten.


Matrix01
Aday Memur
16 Ekim 2023 23:06

Allah razı olsun devletimizden çok zor günler geçirdim her türlü sosyal yardım imkanlarından yararlardim.iki kuruşa muhtactim Devletimizden allah razı olsun.

fztogretmn, 19 dk. önce
Raporun her türlü meyvesini yemişsin
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