Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


16 Ekim 2023 22:19
infaz koruma mı - Bekçilik mi
sizce hangi mesleği seçmeliyim ikm de sözlüde çbm de spora kaldım ikisinde de kazanırsan sizce hangisini seçmeleyim yardımcı olurmusunuz

KATİBELER
Aday Memur
16 Ekim 2023 22:29

Bekçilik

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