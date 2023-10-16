Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


16 Ekim 2023 22:27
Çkys 5 ay oldu düşmedim çıldıracağım

İstifa sonrası atamam oldu kura sonuçları 12 mayıs ta belli oldu hala zimmete düşmedik sağlık bakanlığı telefonlara zaten bakmıyor neyi bekliyoruz biz ya yeter

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