Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


16 Ekim 2023 22:58
DİYARBAKIR LOJMAN

Yaklaşık bir aydır 30 yakın lojman bomboş ama tahsis yapmıyorlar biz 15 bin kira ödüyoruz neyi bekliyorsunuz ne zaman verilecek dediğimizde de sanki mit ajanı adamlar ortaya laflar belli değil belli değil

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade Kararıgorevli olmayip stada girmeye calismak -mac seyretmek. yorumlarinizMazeret Dilekcesiİdare mahkemesinden ret alan btalılarDışarıdan tekrar PAEM ve PÖH alımı olacakEmniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.12/36 OrjinalBekçileri düz memur yaparlar mıAfad tazminatTercih Dışı Atama

Sözlük

bol bol yürü 1 heykel 1 sicario 1 tansiyon 2 dumrul 2 sözlük ezberlemek 1 oh be dünya varmış 1 çok ilginç şarkı sözleri 1 maganda 1 rüya 1

Son Haberler

ABD'li katil, 6 yaşındaki Filistinli çocuğu 26 kez bıçakladıBütçe eylülde 129 milyar lira açık verdiPitbull cinsi köpeğini sokak köpeklerinin üzerine saldı, tepki gösteren vatandaşa bıçak çektiKassam Tugayları: Elimizde 200 ile 250 arası esir varTerminalin tuvaletinde unutulan 26 bin euroyu sahibine teslim etti

Editörün Seçimi

Memur maaşlarına göre Araba fiyatlarıaday memur istifa ederse ?2023 Ekim maaşlarımızı yazalımAra tatiller kaldırılsın mı?20 dakikalık tenessüfEkim 2023 Enflasyon Tahmini ?Emekli maaşlarına düzenleme dendi ikramiye çıktıRefah Payı Alabilir Miyiz?3 Ekim 2023 itibariyle kümülatif enflasyon farkı ne kadar?Ali Yalçın: "Son 3 ay da 10-12 puan daha enflasyon farkı oluşacak" (Şaka Gibi!!!)