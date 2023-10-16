Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


16 Ekim 2023 23:23
Analık izni sonrası heyet raporu

Merhaba hocalarım, sözleşmeli öğretmen olarak bu sene atandım ve şu an analık iznindeyim. Analık iznim 10 Aralık'ta sona eriyor bu süre bitmeden bir kaç gün önce veya süre bittiğinde görev yaptığım il dışından heyet raporu alabilir miyim?

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