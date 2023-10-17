gsb 7.grup turizm

arkadaşlar bilgisi olan varsa yardımcı olsun lütfen.gsb bakanlığı turizm adında şu an hiç bir üniversitede olmayan bölümden alım yaptı.bu yasal mı? bu bölüm ve daha bir çok turizm bölümü içerikleri aynı olduğu için , adı 2020 yök kararıyla turizm işletmeciliği bölümü adı altında toplanmış.bu sebele turizm bölümü yökün sayfasında pasif veya kapalı konumda ki program olarak gözüküyor.biz turizm işletmeciliği mezunlarının başvurularınıda iptal edip kabul etmediler.Bu yaptıkları mevzuata uygun bir alımmı bilen bir arkadaş lütfen cevap versin ???

arkadaşlar bilgisi olan varsa yardımcı olsun lütfen.gsb bakanlığı turizm adında şu an hiç bir üniversitede olmayan bölümden alım yaptı.bu yasal mı? bu bölüm ve daha bir çok turizm bölümü içerikleri aynı olduğu için , adı 2020 yök kararıyla turizm işletmeciliği bölümü adı altında toplanmış.bu sebele turizm bölümü yökün sayfasında pasif veya kapalı konumda ki program olarak gözüküyor.biz turizm işletmeciliği mezunlarının başvurularınıda iptal edip kabul etmediler.Bu yaptıkları mevzuata uygun bir alımmı bilen bir arkadaş lütfen cevap versin ???